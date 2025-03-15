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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن عبد المسيح: الإسماعيلي يحتاج بناء من جديد.. وجماهير الدراويش قدمت درسًا في الوفاء

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن فوز الدراويش ضد طلائع الجيش ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال محسن عبد المسيح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور:"أشكر ولاد نادي الإسماعيلي على دعمهم للدراويش في تلك الفترة الصعبة، ولاد الإسماعيلي رفعوا الضغط على الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة تامر مصطفى".

وأضاف:"تامر مصطفى قدم مباراة كبيرة أمام الطلائع والجهاز بالكامل "مبشر بالخير"، الإسماعيلي يحتاج بناء من جديد من أول قطاع الناشئين لأنه الممول الأول للكرة المصرية".

وأكمل:" في آخر 15 عامًا بالكرة المصرية دائمًا النجوم من ابناء نادي الإسماعيلي، غلق القيد كان السبب في عدم التعاقد مع صفقات ترضي جماهير الإسماعيلي".

وأردف:" جماهير الإسماعيلي قدمت درسًا في الوفاء أمام الطلائع، جماهير الإسماعيلي لم تعتاد على المنافسة من أجل البقاء في الدوري و"كان الله في عونهم".

واختتم حديثه قائلًا:" أوجه رسالة للاعبي الإسماعيلي "أنظروا للجماهير كيف تغنت بأساميكم بعد الفوز على الطلائع، متفائل جدا بالجهاز الفني الجديد للإسماعيلي وعلى رأسهم تامر مصطفى".

أخبار الرياضة طلائع الجيش الإسماعيلي الدورى المصرى تامر مصطفي

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