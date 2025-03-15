مصرع سيدة وإصابة شاب في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى المنيا

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب شاب في مشاجرة بين عائلتين لخلافات قديمه بينهم بإحدى قرى مركز المنيا ، تم نقل الجثه والمصاب للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين نتج عنها مصرع سيده وإصابة شخص آخر.

وانتقلت قوة أمنية رفقة عدد من سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ، وذلك حتى يتم إجراء المعاينات والتحريات اللازمة حول الحادث للكشف عن أسباب وقوعه.

وبعد الانتقال والفحص، تبين مصرع سيدة " ب. م 27 سنه وإصابة شخص آخر يدعى ع. ع 35 سنه وعلى الفور تم نقل جثة الضحية للمشرحة، والمصاب لأحد المستشفيات لتقديم الإسعافات الأولية له.

وتوصلت التحريات الأولية نشوب مشاجرة كلامية، دفعت المتهم إلى مطاردة المجني عليهما مما أسفر ذلك عن وقوع الحادث، واكد احد شهود العيان ان كان بينهما خلاف اخر قديم.

وتكثف الأجهزة الأمنية ، جهودها من أجل ضبط المتهم في هذا الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

