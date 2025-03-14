محافظ المنيا : إعادة فتح طريق الكورنيش عقب الانتهاء من إصلاح هبوط أرضى

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إعادة فتح طريق كورنيش النيل بمدينة المنيا أمام حركة المرور، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الطريق لكسر بالطبقة الإسفلتية، وهبوط أرضي أدى إلى ارتشاح كميات قليلة من المياه، اليوم الخميس.

إعادة تأهيل الطريق

ووجّه المحافظ، فور وقوع الكسر، رئيس مركز ومدينة المنيا والجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر وإعادة تأهيل الطريق في أسرع وقت، حفاظًا على سلامة المارة والمركبات، وتفادي أي تأثيرات سلبية على البنية التحتية،

وتابع المحافظ من مركز السيطرة لحظة بلحظة أعمال الصيانة و الإصلاح، حيث قامت الوحدة المحلية بسرعة إنهاء الأعمال إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها فى وقت قياسى .