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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أكبر مائدة إفطار رمضانية وابتهالات دينية بقرية جلال الغربية بالمنيا

إفطار جماعي بقرية جلال الغربية
إفطار جماعي بقرية جلال الغربية
ايمن رياض

في أجواء رمضانية مبهجه، اقامت قرية جلال الغربية بمركز ملوي بالمنيا أكبر مائدة إفطار رمضاني ضمت أكثر من 1200 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة وأقباط ومسلمي المركز وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية البرلمانية. 

وكذلك سهرة انشاد وابتهالات دينيه في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلال شهر رمضان المبارك .

وقالت مروة سباق ابنة القرية وصاحبة فكرة الإفطار ، أنها  كانت حريصة على إقامة الإفطار الرمضاني داخل القرية، وخاصة أن اغلب الموائد الرمضانية تقام في المدن وفي الخيام الرمضانية المعدة لذلك ولكن في إطار التآخي وعودة العلاقات الإنسانية بين أهالي القرية والقرى المجاورة وخاصة انه من عادات شهر رمضان، أنه شهر يتجمع فيه الجميع على مائدة إفطار واحدة .

وأضافت انها نفذت فكرة الإفطار الرمضاني داخل القرية ولاقت دعوتها قبولا كبيرا وتجمع الجميع على أكبر مائدة إفطار رمضاني داخل قرية منياوية. في مشهد يعكس روح الوحدة والتعاون

انشاد وابتهالات دينية. 

وعقب حفل الإفطار أقيمت سهرة رمضانية  مميزة، بعد تناول وجبة الإفطار، أحياها فريق للإنشاد الديني، حيث قدموا مجموعة من الأناشيد والتواشيح الدينية، التي تمدح الرسول الكريم، وتُجسد روحانية شهر رمضان، وتفاعل الحضور مع الأناشيد، ورددوا مع المنشدين كلمات المدح والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم.

المنيا ملوى افطار جلال الغربية

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