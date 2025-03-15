قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان
براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
كأس مصر.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة
امنحوه الدوري أفضل.. عمرو أديب يرد على أنباء تخفيض عقوبة الأهلي
أبرز مباريات اليوم السبت 15-3-2025 والقنوات الناقلة
الأرصاد الجوية: استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع
رئيس الوزراء يستهل جولته بالعاشر من رمضان بتفقد مصنع للصلب
كيفية سجود التلاوة في المواصلات.. الإفتاء توضح
موعد مواجهتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026
أصعب 72 ساعة.. موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية
النصف من رمضان .. مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 رمضان
اعتراف من نائب ترامب بأخطاء ماسك في فصل الموظفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإنارة وتأمين نفق المشاة بمنطقة فريال بحي شرق

محافظ أسيوط يتفقد منطقة فريال بحي شرق
محافظ أسيوط يتفقد منطقة فريال بحي شرق
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية بشوارع منطقة فريال بحي شرق للاطمئنان على نظافة الشوارع والقضاء على الظواهر السلبية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين 

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

رصد ومتابعة الظواهر السلبية 

حيث بدأ محافظ أسيوط الجولة بتفقد شارع الجلاء بمنطقة فريال بداية من مديرية الزراعة سيراً على الأقدام لرصد ومتابعة الظواهر السلبية حيث وجه بتكثيف حملات النظافة بالمنطقة بواسطة معدات حي شرق من لوادر وقلابات وسيارات شفط الأتربة ورفع كفاءة الشوارع وزيادة الإنارة وكشافات الكهرباء لتحسين مستوى الإنارة بالمنطقة وتغطية غرف الصحي بالشوارع بداية من أبراج الموالح ومدرسة المستقبل للغات وحتى نهاية شارع الجلاء فضلاً عن إعادة دهان الأعمدة الكهربائية والبلدورات وإعادة تأهيل المقاعد والمظلات الخشبية والبرجولات لإعادة الوجه الحضاري للشوارع بالشكل الذي يليق بمحافظة أسيوط ومواطنيها بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على أن يتم إنشاء باكيات (منافذ) بسور مديرية الزراعة بشارع الجلاء بشكل جمالي تمهيداً لطرحها للإيجار للإستفادة منها وتعظيم الموارد المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة، ومواجهة ظاهرة التعديات التي تشهدها تلك الشوارع برغم تنفيذ حملات اشغالات مستمرة مما يتسبب في اختناقات مرورية بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة، كما تفقد منفذ لبيع السلع الغذائية للإطمئنان على أسعار السلع والمنتجات المعروضة والكميات المتاحة لديه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد نفق المشاة الرابط بين حي شرق وحي غرب أسفل السكة الحديد الذي يخدم آلاف المواطنين يومياً مشدداً على مراجعة الأسلاك والوصلات الكهربائية ومنع سرقة التيار الكهربائي من الأعمدة بالإضافة إلى شن حملات لنظافة النفق بشكل منتظم لضمان نظافة المنطقة بشكل دائم فضلاً عن تركيب كشافات جديدة لإعادة إنارة النفق واستبدال الأرضيات التالفة منها على أن يتم وضع خدمة أمنية ثابتة به لتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير حركة وانتقال المواطنين من حي غرب إلى حي شرق والعكس.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تكاتف الجهود بين جميع أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم موضحاً أن المواطن شريك أساسي مع المحافظة في الحفاظ على النظافة العامة ومواجهة الظواهر السيئة لإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

كما التقى أبو النصر، عدداً من المواطنين بالشوارع للإستماع لشكواهم ومطالبهم مصدراً توجيهاته لسرعة التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله حيث أشاد المواطنين بالجهود المبذولة التي تقوم بها المحافظة والجهاز التنفيذي لتحسين الخدمات المقدمة لهم في القطاعات المختلفة.

أسيوط مديرية الزراعة مدينة أسيوط حي شرق أسيوط أخبار أسيوط نفق مشاه أخبار المحافظات منطقة فريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

صورة أرشيفية

أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

وزير الرياضة ومرتضي منصور

اعتز بها كثيرا.. أول تعليق من وزير الرياضة على صورة مع مرتضى منصور

كيف أحصل على قرض حسن وما الشروط والأوراق المطلوبة

كيف تحصل على قرض حسن بدون فوائد .. الشروط والأوراق المطلوبة

صلاة التسابيح

4 ركعات في النصف من رمضان.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتفك الكرب وتمنحك 6 عطايا

صورة أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني

رئيس الوزراء البريطاني: المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يجب ألا تتوقف

الحرب الروسية الأوكرانية

إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة خلال مواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية

احتفالات بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية

سوريا تستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة| بالصور

بالصور

فستان لافت.. ريم سامي تستعرض حملها رفقة زوجها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

محمد فؤاد يشعل سهرة رمضانية على طريق السويس وسط زغاريد سيناوية.. شاهد

محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد