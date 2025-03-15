تقرير عبري يكشف انتهاكات الاحتلال في الضفة.. 261 شهيدًا في غارات جوية

أوردت قناة إن بي سي الأمريكية تقريرا لمؤسسة بتسيلم العبرية أفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف قصفه الجوي للضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر بشكل كبير.

وذكر تقرير بتسيلم ان إسرائيل شنت 69 غارة جوية على الضفة منذ 7 أكتوبر راح ضحيتها 261 شهيدًا على الأقل، منوها بأن هذا العدد مرشح للزيادة.

ونقلت إن بي سي عن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعمه انه كثف هجماته في الضفة بسبب زيادة هجمات المقاومة وانه لا تغيير في قواعد الاشتباك.

ياتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكابينت سوف يتلقى اليوم تقريرا بشأن صفقة التبادل من فريق التفاوض العائد من الدوحة.