ستارمر يطالب قادة العالم بضرورة الاستعداد للدفاع عن أي اتفاق سلام في أوكرانيا

صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اجتماع افتراضي ضمّ نحو 25 من قادة العالم، بضرورة الاستعداد للدفاع عن أي اتفاق سلام في أوكرانيا بأنفسهم، وحثّهم على مواصلة الضغط على روسيا.

السلام في أوكرانيا

وقال ستارمر في مكالمة فيديو مع قادة من دول، بما في ذلك من أوروبا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا: "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جادًا بشأن السلام، فالأمر بسيط للغاية: عليه أن يوقف هجماته البربرية على أوكرانيا ويوافق على وقف إطلاق النار"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "علينا أن نواصل المضي قدمًا، وأن نستعد للسلام، سلام يكون آمنًا ودائمًا".

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم "السبت" إن تدفق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يجب أن لا يتوقف.

وأوضح ستارمر أن أمن بريطانيا من أمن أوكرانيا، وأنه يمكن للأوكرانيين الآن الاعتماد علينا أكثر من أي وقت مضى, لافتا إلى أن أوكرانيا أظهرت رغبتها في السلام.