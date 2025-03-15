محمد رجب: تعرضت لإحباط كبير في بدايتي وبعض المخرجين قفلوها في وشي

أكد الفنان محمد رجب، تعرضه لإحباط كبير في بداية مشواره الفني وبعض المخرجين قفلوا الطريق في وجهه، قائلا: "يوسف شاهين من المخرجين اللي قفلوها في وشي وكان شايف أني لا أصلح خالص وساعتها كان عندي تحدي أني شايف نفسي اقدر اعمل حاجة ومع ذلك أصريت واللي عنده حلم ميركزش في كلام الناس".

وأضاف محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن المخرج يوسف شاهين أعطى فرصة لممثلين ليس لديهم موهبة والواقع أثبت هذا الرأي على الأرض لأنهم لم يكملوا الطريق بعده، لافتا إلى أنه أصبح بطل مع المخرج يوسف شاهين لكن العمل لم يخرج للنور.



وأشار الفنان محمد رجب، إلى أن مرحلة عمله مع المخرجة ايناس الدغيدي كانت نقلة ثانية بالنسبة له، متابعا: "عشت سنين صعبة عليا وتحملت ما لا يتحمله أحد بدون ذكر اسماء، ومحدش بينجح إلا لما يكون منظم والهمجي مش هينجع وصعب الهمجية تكمل".