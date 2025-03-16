شاهيناز تكشف أسباب غيابها المتكرر عن الساحة الفنية

علّقت الفنانة شاهيناز على التساؤلات حول مسيرتها الفنية التي شهدت فترات من التوقف والعودة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالتردد، وإنما بظروف شخصية ونفسية دفعتها للابتعاد لفترة عن مجال الغناء.



وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الحياة تمر بمراحل مختلفة، وليس هناك شخص يظل في حالة تصاعد مستمر أو تراجع دائم، بل إن التغييرات أمر طبيعي يمر به الجميع.



وأضافت شاهيناز أنها بطبيعتها شخصية مزاجية بعض الشيء، وهو ما يؤثر أحيانًا على قراراتها، مشيرة إلى أنها قد تكون مستعدة للخروج ثم تغير رأيها في اللحظة الأخيرة وتفضل البقاء في المنزل، واصفة ذلك بأنه جزء من طبيعة شخصيتها المرتبطة ببرج القوس الذي يتميز بعدم الاستقرار العاطفي أحيانًا.

