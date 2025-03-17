شاهيناز تكشف سر تأخر ألبومها الجديد.. تفاصيل غير متوقعة

كشفت المطربة شاهيناز عن الأسباب التي أدت إلى تأخر إصدار ألبومها الجديد، مؤكدة أن العمل الفني يحتاج إلى وقت كافٍ ليخرج بأفضل صورة ممكنة.

وأوضحت خلال لقائها في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: أن التحضيرات استغرقت وقتًا أطول من المتوقع بسبب رغبتها في تقديم محتوى مميز يليق بجمهورها.

وأضافت شاهيناز "أنا حريصة جدًا على اختيار الأغاني بعناية، وأعمل على تقديم موسيقى تعبر عني وتعجب الجمهور في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل إنتاجية وتسويقية تؤثر على توقيت طرح الألبوم."

كما أشارت إلى أن التغيرات المستمرة في سوق الموسيقى واتجاهات الجمهور كانت من بين العوامل التي دفعتها للتروي في اختيار توقيت الإصدار، مؤكدة أنها تستعد حاليًا للانتهاء من اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن موعد طرح الألبوم بشكل رسمي.

وختمت حديثها برسالة لجمهورها: "أعدكم أن الألبوم سيكون مختلفًا ومليئًا بالمفاجآت، وأتمنى أن ينال إعجابكم عند طرحه قريبًا."