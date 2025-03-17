سحور قناة هي بمشاركة نجوم الفن والرياضة .. صور

أقامت قناة "هي" حفل سحور لمقدمي برامجها برئاسة رئيس القناة إيهاب جلال.

وشارك عدد من نجوم الرياضة والفن وبعض كبار الإعلاميين في حفل السحور الرمضاني السنوي، منهم المستشار مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وإسلام صادق والفنانة صفاء جلال وطارق دسوقي وسامح يسري وعصام كاريكا، إلى جانب نخبة من الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة، حيث شهد الحفل أجواء رمضانية مميزة وفقرات فنية وسط تجمع لافت لشخصيات بارزة من مختلف المجالات.

وتقدم قناة "هي" خلال شهر رمضان 2025 مجموعة من البرامج المتنوعة بين فنية واجتماعية ودينية ومقالب منهم برنامج “الهبيدة”.