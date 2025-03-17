ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينتزع الصدارة من ريال مدريد

أُسدل الستار على الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”، أمس الأحد، والتي شهدت قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وحقق برشلونة فوزًا مذهلًا على مضيفه أتلتيكو مدريد، إذ حول تأخره بهدفين دون رد في الشوط الثاني إلى فوز بنتيجة 4-2.

وفي نفس الجولة، فاز ريال مدريد على فياريال بهدفين مقابل هدف، إذ سجل كيليان مبابي هدفي الملكي.

واستعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقلدي ريال مدريد، مع تبقى مباراة مؤجلة للبلوجرانا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة - 60 نقطة

2- ريال مدريد - 60 نقطة

3- أتلتيكو مدريد - 56 نقطة

4- أتلتيك بلباو - 52 نقطة

5-فياريال - 44 نقطة

6- ريال بيتيس - 44 نقطة

7- ريال مايوركا - 40 نقطة

8- سيلتا فيجو - 39 نقطة

9- رايو فاليكانو - 37 نقطة

10- إشبيلية - 36 نقطة

11- خيتافي - 36 نقطة

12- ريال سوسيداد - 35 نقطة

13- جيرونا - 34 نقطة

14- أساسونا - 38 نقطة

15- إسبانيول - 28 نقطة

16- فالنسيا - 28 نقطة

17- ألافيس - 27 نقطة

18- ليجانيس - 27 نقطة

19- لاس بالماس - 25 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني، كما يتربع الملكي على عرش الأكثر تتويجًا بلقب الليجا برصيد 36 لقبًا، بفارق 9 ألقاب عن برشلونة صاحب المركز الثاني.