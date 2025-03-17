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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الثقافة تفتتح ملتقى الطور للإنشاد الديني.. أنغام ومدائح تزين ليالي رمضان

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

في أجواء رمضانية عامرة بالروحانيات، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ملتقى الطور الأول للإنشاد الديني، على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بجنوب سيناء، وذلك في إطار البرامج المركزية لوزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الفضيل، وتستمر الفعاليات على مدار خمسة أيام متواصلة.

ينفذ الملتقى بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وشهد حفل الافتتاح الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعلي حمادة رئيس مجلس مدينة الطور، بحضور د. وليد الشهاوي، مدير عام الموسيقى، ومنيرة فتحي، المشرف على فرع ثقافة جنوب سيناء، إضافة إلى المخرجين محمد حجاج وأحمد خليفة، ومعتز عبد الخالق مدير إدارة الفرق الفنية.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاه عرض فني مميز لفرقة الإنشاد الديني والتراث الصوفي بالنمسا بقيادة المنشد حسين البيومي، حيث قدمت مجموعة من الأناشيد والإبتهالات الدينية التي أبهرت الحضور، مثل: "رضينا بالله ربا"، "نسيم الوصل"، "الله الله على نور رسول الله"، "دع جمال الوجه يظهر"، و"رضي الله عنهم"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

عقب ذلك، قدمت فرقة فنون شعبية أطفال الطور، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، فقرات استعراضية متميزة مستوحاة من التراث المصري المتنوع، من بينها: "صعيدي وأبوي صعيدي"، "محارب كفة"، "السمسمية"، إلى جانب العرض التراثي المميز "التنورة".

ويشهد الملتقى في التاسعة مساء اليوم عرضا لفرقة البحيرة للإنشاد الديني، وغدا الثلاثاء 18 رمضان عرض لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، وبعد غد الأربعاء 19 رمضان عرض لفرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني، وتختتم يوم الخميس 20 رمضان بعرض لفرقة سوهاج للإنشاد الديني.

ملتقى الطور للإنشاد الديني تنفذ فعالياته من خلال الإدارة العامة للموسيقى، الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة جنوب سيناء.

ويعد الملتقى تجربة إبداعية متميزة تسعى إلى تقديم وجبة فنية ثرية لجمهور سيناء، عبر إحياء فنون الإنشاد الديني بمختلف أشكالها، وتعزيز دور الثقافة في ترسيخ القيم الروحانية والتواصل مع الموروث الفني الذي يجسد روح الشهر الكريم.

أجواء رمضانية عامرة بالروحانيات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة

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