استقرار أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد

شهدت أسعار الدواجن في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، لتوافر الدواجن بالأسواق ومنافذ البيع بوفرة، وفيما يلي قائمة بأسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد.

أسعار الدواجن

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو 97 إلى 98 جنيهًا،

الفراخ الساسو الحمراء: يبلغ سعر الكيلو حوالي 95 إلي 103 جنيهات

الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو 127 جنيهًا،



أسعار البيض

البيض الأبيض: يبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض من 155 إلي 160 جنيهًا

البيض الأحمر: يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر من 160 إلي 165 جنيهًا

البيض البلدي: يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي من 145 إلي 150 جنيهًا.

استقرار السوق



شهدت أسعار الدواجن في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار، مدعومة بتوافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، ما ساهم في توازن الأسعار وعدم تعرضها لارتفاعات مفاجئة، ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود المحافظة لدعم قطاع الدواجن، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ويعد قطاع الدواجن في محافظة الوادي الجديد من الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي، حيث يعتمد عليه المواطنون كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات وبديلا للحوم الحمرا، وتسعى الجهات المعنية إلى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، لمنع أي محاولات لاحتكار المنتجات أو التلاعب بها، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على الدواجن ومنتجاتها.

توافر الدواجن بكميات كافية أسهم في استقرار أسعار البيض، والذي يعد من المنتجات الأساسية التي يقبل عليها المستهلكون بشكل يومي. ويحرص التجار على توفير البيض بأنواعه المختلفة، في ظل تنسيق مستمر بين منتجي البيض وأصحاب منافذ البيع لضمان استمرار تدفق الإمدادات دون نقص.

ومع استمرار الجهود الحكومية لدعم المربين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، من المتوقع أن يستمر استقرار أسعار الدواجن في الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين ويخفف من الأعباء المعيشيه عليهم.