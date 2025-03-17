أسعار الذهب تشتعل مجددًا.. بكم عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات جديدة في السوق المحلية، حيث سجلت ارتفاعًا في بعض الأعيرة مقارنة باليوم السابق، وذلك بسبب التغيرات العالمية في سعر الأوقية.

عيار الذهب 21 بكام؟

يعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، وقد سجل اليوم سعر 4220 جنيهًا للجرام، وهو ما يعكس استمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

يظل هذا العيار الخيار الأساسي للمقبلين على الزواج، وكذلك للمستثمرين الراغبين في حفظ قيمة أموالهم في الذهب.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

تختلف أسعار الذهب وفقًا للعيار، حيث سجل سعر الجرام اليوم على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4823 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4220 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3617 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 33760 جنيها.

وتعتمد الأسعار على عدة عوامل منها حركة السوق العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى العرض والطلب محليًا.

هل متوقع ارتفاع الذهب؟

يتساءل الكثيرون عن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد التقلبات الأخيرة، ويرى الخبراء أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر، حيث تتراوح المصنعية ما بين 150 إلى 250 جنيهًا للجرام، ما يجعل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يتراوح بين 3050 إلى 3150 جنيهًا وفقًا لمكان الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

شهد سعر الذهب اليوم 17/3/2025 لعيار 18 ارتفاعًا ، حيث سجل3617 جنيهًا للجرام، وهو عيار مفضل لدى بعض المستهلكين بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يعتبر عيار 24 هو الأنقى بين جميع الأعيرة، وسجل سعر الجرام اليوم 4823 جنيهًا، ويفضل هذا العيار في الاستثمار والادخار طويل الأجل نظرًا لنقاوته العالية وبريقه للافت.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 33760 جنيها، ويعد الجنيه الذهب خيارًا استثماريًا مميزًا، حيث مصنعية قليلة بشكل كبير مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى.