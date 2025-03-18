دفن فتاة أنهت حياتها بالمعادي بسبب أزمة نفسية

صرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثمان فتاة انهت حياتها شنقا بمنطقة زهراء المعادي بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فتاة تنهي حياتها في المعادي بسبب أزمة نفسية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة تضمن ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من المعاينة وتحريات أجهزة المباحث في القاهرة العثور على فتاة معلقة ومشنوقة في سقف غرفة نومها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.