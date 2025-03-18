قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مستشفيات غزة: الاحتلال ارتكب مج.ازر في جميع مناطق القطاع
تعذر وصول عدد كبير من الشـ.ـهداء إلى مستشفيات غزة
مجزرة إسرائيلية.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينين لأكثر من 330
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 18 مارس
هيئة عائلات الأسرى الاسرائيليين: مصدومون لأن الحكومة اختارت التخلي عنهم
بمجموع مختلف ومواد أكثر.. السماح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم
أذان المغرب اليوم 18 رمضان.. اعرف مواعيد الإفطار في 50 مدينة
سقوط 342 شهيدا بينهم 179 بمدينة غزة وشمالي القطاع
أخبار العالم | تصعيد خطير في غزة .. إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار .. اغتيال قياديين في حماس
هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح
المعاينة تكشف تفاصيل حريق أكشاك مزلقان منشأة ناصر
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المعاينة تكشف تفاصيل حريق أكشاك مزلقان منشأة ناصر

حريق اكشاك منشأة ناصر
حريق اكشاك منشأة ناصر
أحمد مهدي

كشفت معاينة الأدلة الجنائية في القاهرة ملابسات حريق 3 اكشاك تجارية بمنطقة مزلقان منشأة ناصر في القاهرة، بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كواليس حريق أكشاك مزلقان منشأة ناصر

حيث تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة نشوب الحريق في 3 أكشاك تجارية مجاورة لبيع الملابس، على مساحة 150 مترا بمزلقان منشأة ناصر بدون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا باندلاع حريق في 3 أكشاك تجارية مجاورة لأحد العقارات بالسوق المتواجد على مزلقان منشأة ناصر في القاهرة.

على الفور دفعت أجهزة أمن القاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وجاري السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها إلى العقارات المتواجدة بجوار الأكشاك التجارية.

القاهرة منشأة ناصر حريق مديرية أمن القاهرة مزلقان منشأة ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فين القطايف؟.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والفنان سامح حسين | فيديو

موعد صلاة الجناة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

مصطفى لعبة

هو فيه كدة.. إعلامي يعترض على اكتفاء اتحاد الكرة بتغريم لاعب الزمالك

حفل ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات

نجوم الكرة يشاركون فى ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات

بالصور

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

فيديو

مديرية أمن القاهرة

أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو الاعتد.اء على شاب بحلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد