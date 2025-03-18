المعاينة تكشف تفاصيل حريق أكشاك مزلقان منشأة ناصر

كشفت معاينة الأدلة الجنائية في القاهرة ملابسات حريق 3 اكشاك تجارية بمنطقة مزلقان منشأة ناصر في القاهرة، بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كواليس حريق أكشاك مزلقان منشأة ناصر

حيث تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة نشوب الحريق في 3 أكشاك تجارية مجاورة لبيع الملابس، على مساحة 150 مترا بمزلقان منشأة ناصر بدون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا باندلاع حريق في 3 أكشاك تجارية مجاورة لأحد العقارات بالسوق المتواجد على مزلقان منشأة ناصر في القاهرة.

على الفور دفعت أجهزة أمن القاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وجاري السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها إلى العقارات المتواجدة بجوار الأكشاك التجارية.