مقيدة اليدين والقدمين.. كشف لغز مصرع سيدة بالدقهلية وضبط المتهم

تمكن ضباط مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط الجناة وكشف غموض مصرع سيدة مقيدة اليدين والقدمين داخل مسكنها وسرقة مبالغ مالية بحوزتها كانت تستعد لتجهيز شنط رمضان وتوزيعها على المحتاجين، ليتبين قيام عامل خردة بالتخلص منها وسرقتها.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جارتهم داخل مسكنها جثة هامدة ومقيدة اليدين.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى " هناء. م. ا"" فى العقد الرابع من عمرها مقيدة اليدين والقدمين، وفمها مكمم بلاصق.

وتشكل فريق من البحث الجنائي و ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين لكشف مرتكبيه

وتوصلت تحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى" خالد. ط م " 40عاما، عامل خرده وتربطه علاقة عمل بزوج المتوفاة ويقيم مركز ديرب نجم محافظة الشرقية،

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر اعترف بإرتكاب الواقعة .

وأوضح المتهم أنه تربطه علاقة عمل بزوج الضحية و ونشبت خلافات فيما بينهم بسبب العمل ثم عاد إليها مرة أخرى فجر وقام وتقييد قدميها ويديها وانهى حياتها وسرقة ما بحوزتها من أموال كانت أعدتها لشراء شنط رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.