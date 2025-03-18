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دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة

الدبابات الاسرائيلية تقصف رفح
الدبابات الاسرائيلية تقصف رفح
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة .

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة لـ أكثر من 232 شهيد وسقوط المئات من المصابين، اليوم الثلاثاء، في غارات اسرائيلية مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل وجود صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم الإسعاف في نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة أكثر من 100 مقاتلة حربية إسرائيلية في الغارات التي يشنها الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة.

دبابات إسرائيلية قصف رفح قطاع غزة الشهداء الفلسطينيين غارات اسرائيلية الدفاع المدني الفلسطيني

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