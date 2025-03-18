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أخبار العالم | تصعيد خطير في غزة .. إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار .. اغتيال قياديين في حماس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | تصعيد خطير في غزة .. إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار .. اغتيال قياديين في حماس

نشرة اخبار العالم
نشرة اخبار العالم
القسم الخارجي

نشر قسم "أخبار العالم" بموقع "صدى البلد" صباح اليوم، الثلاثاء 18 مارس 2025، مجموعة من الأخبار البارزة التي تغطي تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. 

النيابة الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو بتأجيل محاكمته بعد استئناف الحرب على غزة

 أفادت مصادر إعلامية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته، وذلك في ظل استئناف العمليات العسكرية في غزة.

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 310 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب

 أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم بارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 310 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب، نتيجة الغارات الجوية العنيفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

سموتريتش: إسرائيل أكثر إصرارًا على تدمير حماس

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على ضرورة تدمير حركة حماس بالكامل، معتبراً أن أي تأخير في ذلك يشكل خطراً على إسرائيل.

بن غفير: نرحب بعودة إسرائيل إلى القتال المكثف
 رحب إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، بعودة إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القتال المكثف في قطاع غزة، مؤكداً دعمه للعمليات العسكرية المستمرة.

جيش الاحتلال: عملياتنا العسكرية في قطاع غزة ستستمر 

 أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته العسكرية في قطاع غزة ستستمر "ما دام ذلك ضروريًا"، مشيرًا إلى أن الهجوم قد يتوسع إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية.

دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح الفلسطينية  أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

مصادر فلسطينية: مقتل أبو عمر الحتة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

 أفادت مصادر فلسطينية بمقتل القيادي البارز في حركة "حماس"، أبو عمر الحتة، وذلك إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعًا في قطاع غزة.

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