مدير مستشفيات غزة: الاحتلال ارتكب مج.ازر في جميع مناطق القطاع

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أكد مدير مستشفيات غزة، على أن الاحتلال ارتكب عدة مجازر في جميع مناطق القطاع.

ولفت إلى أن الاحتلال ألقى القنابل الحارقة والثقيلة على المواطنين، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والجرحى مرشح للزيادة.

وأوضح أن الاحتلال استهدف مناطق ادعى أنها آمنة مثل مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر إعلامية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته، وذلك في ظل استئناف العمليات العسكرية في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في غزة، مما دفع الجهات القضائية إلى مراعاة الظروف الراهنة وتأجيل المحاكمة.

يُذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالتزوير، خيانة الأمانة، وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.