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بعد إشادة الرئيس.. لماذا تصدر سامح حسين السوشيال ميديا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد إشادة الرئيس.. لماذا تصدر سامح حسين السوشيال ميديا؟

سامح حسين
سامح حسين
أمينة الدسوقي

بفضل عفويته الصادقة، كسب قلوب الملايين بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم، هو  الفنان سامح حسين الذي تصدر ببرنامج قطايف الترند و سرعان ما أصبح حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام، حيث انتشر البرنامج على نطاق واسع.

سامح حسين يتصدر الترند 

لقي برنامج قطايف الذي يقدمه الفنان سامح حسين إشادة واسعة علي كافة المستويات حيث أشاد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ببرنامج قطايف الذي نال إعجاب المصريين وتصدر الترند وذلك خلال حفل إفطار القوات المسلحة، مشيدا ببرنامجه ومؤكدا ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.

إشادة واسعة ببرنامج قطايف 

ومازح الرئيس السيسي الفنان قائلا: أين القطايف؟ في إشارة لبرنامجه الذي يقدمه ويحمل اسم "قطايف".

من جهته ثمن وزير الأوقاف أسامة الأزهري جهود الفنان سامح حسين في تقديم أعمال تحمل رسائل تربوية، وأخلاقية، وإنسانية سامية، تُسهم في بناء الوعي، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة.

وكان الفنان سامح حسين قدم برنامج "قطايف"، الذي تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأصبح البرنامج الأشهر والأنجح بين الجمهور.

وأطل الفنان سامح حسين على جمهوره ببرنامج بسيط أطلق عليه "قطايف"، يقدم حلقاته خلال دقائق معدودة، وحظي بملايين المشاهدات على الرغم من افتقاره لأي دعاية عبر المنصات الشهيرة.

و تفاجئ الفنان سامح حسين بالتفاعل الواسع الذي شهده برنامجه على غير ما توقع، ووصف ما حدث بأنه "معجزة"، لدرجة أنه يخشى أن يكون مجرد حلم.

حظي البرنامج بإشادة وتفاعل من عدد من نجوم الفن في مصر، من بينهم الممثل مصطفى شعبان، الذي عبر عن إعجابه به من خلال منشور على صفحته على فيسبوك. وأشاد بالبرنامج، واصفا إياه بأنه "جرعة يومية تحمل قيم إنسانية ورسائل هادفة تناسب جميع أفراد الأسرة".

من جهتها، وصفت الفنانة نشوى مصطفى نجاح البرنامج بأنه "رسالة إلهية"، مشيرة إلى أن من يرغب في فهم معنى إرادة الله وسر محبته لأحد عباده، ما عليه سوى متابعة النجاح المذهل لبرنامج "قطايف". 

و أضافت في منشور لها أن البرنامج، رغم تكلفته البسيطة وغياب الدعاية، حقق تأثيرا هائلا، مختتمة بقولها: "الله يرحم اللي ربوك يا سامح". 

سامح حسين الفنان سامح حسين برنامج قطايف قطايف الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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