موعد ومكان جنازة الشيخ أبو إسحاق الحويني

أعلنت أسرة الشيخ أبو إسحاق الحويني أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد صلاة العصر، في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يُدفن في مقابر مسيمير بقطر.

وأكد نجله، حاتم الحويني، أن الجنازة ستتم وفقًا للترتيبات التي حُددت مسبقًا، داعيًا محبيه للحضور والدعاء له.

من جانبه، أوضح شقيقه، الدكتور شريف محمد شريف، أن العزاء سيُقام في منزل الأسرة بقرية حوين، مركز الرياض، محافظة كفر الشيخ.

يُذكر أن الشيخ أبو إسحاق الحويني، واسمه الحقيقي حجازي محمد يوسف شريف، هو أحد أبرز علماء الحديث في العالم العربي، وُلد عام 1956 في قرية حوين بمحافظة كفر الشيخ، واشتهر باجتهاده في علوم الحديث والدعوة الإسلامية. تأثر بالشيخ الألباني وكان من أشد المدافعين عن المنهج السلفي. له العديد من المؤلفات والدروس العلمية التي لاقت انتشارًا واسعًا في العالم الإسلامي.

وتوفي الشيخ الحويني يوم الاثنين 17 مارس 2025 في أحد مستشفيات قطر بعد صراع مع المرض.

وكان الشيخ أبو إسحاق الحويني قد أصيب بجلطة في المخ، أثناء وجوده بقطر، وتم نقله إلى المستشفى، كما طالب أولاده بالدعاء له بالشفاء العاجل.