دورتموند يعلن إصابة سابيتزر ومدة غيابه عن الملاعب

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إصابة لاعبه مارسيل سابيتزر في الركبة، وغيابه عدة أسابيع عن الملاعب.

ونشر دورتموند بيانًا رسميًا جاء فيه: “أصيب مارسيل سابيتزر في الركبة خلال خسارة السبت أمام آر بي لايبزيج، وسيخضع لتدريبات تأهيلية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة”.

وكان تم استبدال سابيتزر في الشوط الأول من مباراة دورتموند ضد لايبزيج يوم السبت الماضي، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة دورتموند بهدفين دون رد.

كما سيغيب قائد النمسا، البالغ من العمر 30 عامًا، عن تصفيات دوري الأمم الأوروبية ضد صربيا في مارس.