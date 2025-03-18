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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنمية حلايب وشلاتين.. الزراعة تنظم قافلة بيطرية لتحسين الثروة الحيوانية

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية
شيماء مجدي

 كلف الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء  للمشروعات والمحطات البحثية، بإطلاق قافلة بيطرية إلى محطة بحوث حلايب والشلاتين بالتعاون مع شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بالمركز لتنظيم قافلة بيطرية علاجية في مناطق حلايب، رأس حدربة، وأبورماد، إلى جانب بعض الوديان،  للكشف على الأمراض وعلاجها، وعقد لقاءات مع المربين الصغار لتقديم النصائح العلاجية والتغذوية، فضلاً عن تقديم اللقاحات البيطرية والأدوية مجانًا لتحسين وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة في تلك المناطق.

يأتي ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تركز على أهمية العمل الميداني وتقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية وطرق علاجها والوقاية منها، وبتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.


من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني، أن فريقًا من قسم صحة الحيوان والدواجن، يضم الدكتور أحمد لطفي والدكتور عادل محروس، نفذ القافلة بمدينة حلايب بالتنسيق مع الإدارة البيطرية لمدينة حلايب، حيث تم الكشف والعلاج لعدد من الحيوانات، خاصةً الإبل التي تعاني من الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الأغنام والماعز التي تعاني من أمراض تنفسية ومعوية وأمراض سوء التغذية، وتم تقديم العلاج مجانًا.
وتعد هذه القافلة جزءًا من الأنشطة التنموية لمحطة بحوث حلايب والشلاتين، التي تهدف إلى تفعيل توجهات الدولة في تنمية الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

 وأكد الدكتور أسامة رائف  رئيس محطة بحوث حلايب والشلاتين، على أهمية تعزيز الدور الخدمي التنموي للمحطة لدعم صغار المربين في المناطق الصحراوية الحدودية، وخاصة في حلايب وأبورماد.

حلايب قافلة بيطرية الزراعة بحوث الصحراء

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