صهريج وقود.. انفجار ضخم يهز مدينة دوما في ريف دمشق

شهدت مدينة دوما في ريف دمشق، انفجارًا ضخمًا لصهريج وقود، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت به وسائل إعلام في سوريا .

وفي وقت سابق؛ أفادت ‏وكالة الأنباء السورية سانا أن الضربات الإسرائيلية على درعا أودت بحياة شخصين وإصابة 19 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام سورية امس الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على على اللواء 132 بمدينة



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2025، 29 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 27 منها جوية و2 برية، وأسفرت الضربات عن إصابة وتدمير 36 هدفا بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

في سياق آخر تواصل التصعيد السوري اللبناني بحشد قوات على حدود البلدين الجارتين، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تطهر المنطقة الحدودية من من عناصر حزب الله.