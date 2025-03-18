الوزارة ليس لها علاقة.. أشرف صبحي يكشف أخر تطورات أزمة مباراة القمة

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عن المشكلة الأخيرة بين ناديي الأهلي والزمالك بشأن مباراة القمة ، مؤكدا أن هناك رابطة الأندية والأصل اتحاد الكرة الذي يملك كل شىء يخص كرة القدم في مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة في حوار مع برنامج الوش التاني الذي يقدمه أحمد شوبير عبر إذاعة اون سبورت اف ام، قائلا " النادي الأهلي اعترض على مشكلة .. ونادي الزمالك اعترض الموسم الماضي على مشكلة .. وكان من المفترض أن الرابطة كانت تسهل حل هذه المشكلات .. ونادي الزمالك تحمل قراره الموسم الماضي وطبقت عليه العقوبات . وعلى النادي الأهلي تحمل قراره والوزارة ليس لها علاقة".

وأوضح صبحي،" تدخلي جاء بسبب أن الرابطة ارسلت لاتحاد الكرة في يوم 9 مارس تطلب حكام أجانب بينما اتحاد الكرة لوائحه تسمح بالموافقة أو بالرفض وسط زيارات رسمية من مسئولين مثل انفانتينو .. ولكنى تدخلت بالتواصل مع الجانب السعودي بعد أن أصبحت الأزمة خارج المؤسسات".

وتابع صبحي،" وصول الحكام كان لن يحدث قبل الساعة الثانية عشر .. والعام الماضي رفض الأهلي التأجيل وقال أنه ذاهب للملعب والان فعل الزمالك المثل .. ولابد من معرفة أن هناك مال عام وتعاقدات كانت في الأزمة".

وأكد وزير الشباب والرياضة، كان هناك حديث بيني وبين خالد مرتجي وطلبت منه التواصل مع نادي الزمالك وكذلك تحدثت مع محمد الجارحي.

وأوضح، أنه من يمثل الدولة المصرية لا يعرف انتماء ومصلحة الوطن هى الأساس نرفض تماما توجيه هذه الاتهامات ولذلك تعمدت ذكر لعبي للأهلي من قبل .. ولا نقبل أن يقال أزمة القمة منظورة للأن من أطراف معروف انتمائها للزمالك وهناك لجنة مختصة في اللجنة الأولمبية تنظر الموضوع بمنتهي الحيادية

واختتم،" الأن الموضوع منظور في اللجنة الأولمبية لكى تحكم في أى التباس حدث وهى مختصة بمراجعة اللوائح والقوانين وتريد أن نحافظ على قيمة الأهلي والزمالك وعلى الجميع تحمل مسئولياته".