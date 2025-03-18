في اتصال حاسم مع نظيره الهولندي .. عبد العاطي: نحذر من التصعيد في غزة وندعو أوروبا لدعم الإعمار

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من السيد كاسبر فيلدكامب، وزير خارجية هولندا، تناول خلاله الطرفان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والتطورات الراهنة في المنطقة.

وخلال الاتصال، أعرب الوزير عبد العاطي عن إدانة مصر الشديدة للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت القطاع فجر اليوم، محذرًا من أن هذه الاعتداءات تُعيد تصعيد التوتر وتهدد جهود التهدئة والاستقرار، كما تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق التهدئة بمراحله الثلاث.

كما أطلع عبد العاطي نظيره الهولندي على مستجدات الجهود المصرية الرامية لدعم التهدئة في غزة، والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، المقرر تنظيمه في القاهرة.

وأعرب الوزير المصري عن تطلعه إلى استمرار دعم دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها هولندا، للمساعدات الإنسانية العاجلة لمواجهة الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان غزة، وكذلك مشاركتهم الفاعلة في المؤتمر المرتقب.

وفي ختام الاتصال، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية إيجاد أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً أن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد القادر على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.