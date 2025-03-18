أحمد موسى: 100 مقاتلة إسرائيلية استهدفت قطاع غزة بشكل كامل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو لديه مشاكل داخلية ويواجه تهم بالفساد أمام المحاكم، متابعا أن نتنياهو يريد إنقاذ نفسه حتى لا يتم إسقاط حكومته.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 100 مقاتلة إسرائيلية استهدفت قطاع غزة بشكل كامل، مستدركًا أن حركة حماس اخطأت في الاستعراض في تسليم الرهائن.

وتابع أحمد موسى، أن 73 ألف طن قنابل وذخائر من أمريكا لإسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل رصدت استعراض حماس أثناء عملية تسليم الأسرى.

