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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن| أسعار الذهب تواصل التحرك .. ومفاجأة في عيار 21

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة خلال تداولات أمس  الثلاثاء في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بأزمة التعريفات الجمركية الأمريكية التي تزيد من الطلب على الملاذ الآمن.


وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3036 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 3001 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3021 دولارا للأونصة.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن وجد دعما كبيرا من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد، وذلك على الرغم من تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بشكل تدريجي.


افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات  الثلاثاء عند 4260 جنيها للجرام ووصل الان إلى 4275  جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة أول الأمس عند 4215 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر 
 

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 19-3-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 3036 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  3664 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4275 جنيهًا  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  4886 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 34.200 ألف جنيه.
 
الذهب بشكل عام تحوط من عدم الاستقرار الجيوسياسي، ليصل المعدن النفيس إلى أعلى مستوى قياسي له، حيث زادت المخاوف الاقتصادية الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية الطلب عليه.

وتشمل الرسوم الجمركية ضريبة ثابتة بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، ودخلت حيز التنفيذ في فبراير، ورسوم جمركية متبادلة ستفرض في 2 أبريل.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب قد يواجه بعض الاستقرار بسبب سرعة ارتفاعه الأخير، ولكن المزيج الحالي من عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي لا يزال يوفر دعمًا قويًا للطلب الاستثماري على الذهب.

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