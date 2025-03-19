البنك الأهلي وغزل المحلة «حبايب» في كأس عاصمة مصر

سقط البنك الأهلي فى فخ التعادل الإيجابي أمام غزل المحلة ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وأفتتح غزل المحلة التهديف في الدقيقة 5، بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيم حسن إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عاطف حكيم برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك البنك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 15، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جريندو برأسية قوية تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من سيد عبد الله بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.