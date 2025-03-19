شراكة جوية جديدة.. مصر للطيران تبحث التعاون مع بريطانيا لتوسيع أسطولها

التقى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بوفد من السفارة البريطانية في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال النقل الجوي، خاصة فيما يتعلق بدعم خطط توسيع أسطول مصر للطيران من خلال الشراكات التجارية، وحلول التمويل، والتعاون التكنولوجي.

حضر اللقاء ياسمين قريشي، عضوة مجلس العموم البريطاني والمبعوث التجاري للمملكة المتحدة الخاص لمصر، وجاريث بايلي، السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، ووسام حسنين، المستشار التجاري لشؤون الطيران والدفاع والأمن بالسفارة البريطانية، وجون ويلش، مدير العلاقات مع المبعوثين التجاريين للمملكة المتحدة – أفريقيا.