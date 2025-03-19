زيلينسكي يدين هجمات روسيا على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الهجمات الليلية التي تشنها روسيا تدمر نظام طاقتنا والبنية التحتية والحياة الطبيعية للأوكرانيين.

وذكر زيلنسكي: العقوبات على روسيا ومساعدتنا وتعزيز حلف العالم الحر وتوفير الضمانات الأمنية هي السبيل لتحقيق السلام.

أضاف زيلنسكي: لا يمكن تحقيق السلام إلا بوقف روسيا هجماتها على البنية التحتية المدنية لتأكيد رغبتها في إنهاء الحرب.



قامت القوات الجوية الأوكرانية بإسقاط 72 مقاتلة روسية من بين 145 هاجمت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية .



وقالت القوات الجوية الأوكرانية: روسيا هاجمت أراضينا بصاروخين باليستيين و4 صواريخ موجهة من طراز إس-300 و145 مسيرة.