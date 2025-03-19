تطور خطير في تركيا.. انهيار كبير لليرة مقابل الدولار واليورو

قالت صحيفة تركيا توداي التركية، إن الليرة التركية هوت لمستوى قياسي بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، كما إن بورصة إسطنبول توقفت عن التداول مؤقتا بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87 %في التعاملات المبكرة.

شهدت الليرة التركية انخفاضًا قياسيًا مقابل العملات الرئيسية، الأربعاء، وسط تصاعد التوترات السياسية في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في الصباح الباكر.

بحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، تجاوزت خسائر الليرة التركية 5% أمام الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والذهب.

أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر باعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو وستة آخرين بتهمة "مساعدة منظمة بي كي كي - كي سي كي" التي تصنفها تركيا على إنها إرهابية".

ذكر مكتب المدعي العام بأن المعتقل لديه ارتباطات مزعومة بأنشطة سياسية مرتبطة بالإرهاب.

وبحسب بيان المدعي العام، فإن التحقيق يركز على مزاعم مفادها أن إمام أوغلو ومشتبه بهم آخرين شاركوا عن علم في مبادرة "الإجماع الحضري"، والتي تزعم السلطات أنها كانت تهدف إلى زيادة نفوذ جماعة حزب العمال الكردستاني في المناطق الحضرية خلال الانتخابات المحلية في 31 مارس 2024.