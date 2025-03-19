تضامن الدقهلية: توزيع 7000 شنطة مواد غذائية على الأسر الآولى بالرعاية

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدكتورة هالة عبد الرازق جودة إنه تم توزيع 7000 شنطة مواد غذائية بإجمالي 35 طنا من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة على الأسر الآولى بالرعاية.. حيث شمل التوزيع 18 إدارة اجتماعية بالمحافظة وذلك في إطار مشروع السلع الغذائية بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين.

وأضافت جودة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن توزيع الشنط الغذائية جاء بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر الآولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.. مشيدة بجهود وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية للأسر الآولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

وأشارت إلى أن توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر الآولى بالرعاية يتم وفق قاعدة بيانات متوفرة لدى المديرية والإدارات الاجتماعية التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ويتم مراعاة الخصوصية والبعد الاجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقية.