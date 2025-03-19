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الشتاء يعود مجددا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال 48 ساعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الشتاء يعود مجددا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال 48 ساعة

الطقس اليوم
الطقس اليوم
إسراء عبدالمطلب

تشهد البلاد تغيرات جوية ملحوظة مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، محذرة من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما يعيد الأجواء الشتوية مجددًا.

حالة الطقس العامة

كشفت هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم الأربعاء يتسم بانخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. 

وأوضحت الهيئة أن هذا التغير الجوي يأتي نتيجة انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بسبب تحول مصدر الكتلة الهوائية إلى تيارات شمالية باردة نسبيًا، ما سيؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، متسببًا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصًا خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة ضرورة عدم تخفيف الملابس، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.  

تفاصيل الطقس اليوم الأربعاء

-    السواحل الشمالية الشرقية: طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.
-    السواحل الشمالية الغربية: طقس مائل للبرودة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع برودة واضحة ليلًا.  
-    وسط سيناء: طقس لطيف خلال النهار، يميل إلى البرودة ليلًا.  
-    سانت كاترين: طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد خلال الليل.  
-    الدلتا حتى شمال الصعيد: طقس دافئ خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلًا.  
-    جنوب الصعيد والمناطق الداخلية: طقس مائل للحرارة إلى حار نسبيًا نهارًا، لطيف ليلًا.  

وبوجه عام، يكون الطقس لطيفًا ليلًا على كافة أنحاء البلاد، وتكون  حالة البحرين كالتالي:

-    البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية
-    خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

-    القاهرة 19° 27°
-    القليوبية 20° 26°.
-    الجيزة 19° 27°
-    السلوم 19° 20°.
-    مطروح 18° 17°
-    العلمين 17°. 19°
-    واحة سيوة 19° 26°.
-    الإسكندرية 18° 20°.
-    البحيرة 19° 27°
-    كفر الشيخ 21° 28°.
-    دمياط 16° 20°.
-    بورسعيد 18° 22°
-    العريش 17° 20 °
-    رفح 18° 20°
-    الدقهلية 21° 26°
-    الغربية 20° 27°.
-    الشرقية 20° 27°
-    المنوفية 21° 26°
-    الإسماعيلية. 20° 27°.
-    القنطرة غرب. 19°. 26°.
-    السويس. 19° 26°
-    فايد. 20°. 26°.
-    نخل 17° 22°
-    سانت كاترين. 17° 19°
-    شرم الشيخ. 20° 27°.
-    الطور. 21° 28°
-    راس سدر 20°. 26°
-    أبو زنيمة. 19°. 25°
-    أبو رديس. 20°. 25°.
-    دهب. 20°. 27°
-    نويبع. 22°. 28°
-    زعفرانة. 18°. 20°.
-    راس غارب. 19°. 22°.
-    الغردقة. 18° 24°
-    سفاجا. 20°. 24°.
-    مرسى علم 19° 26°.
-    بور غالب. 20°. 27°
-    القصير. 18°. 26°.
-    راس بناس. 21°. 31°
-    شلاتين. 21° 30°
-    أبو رماد. 22°. 30°
-    حلايب. 20° 32°.
-    راس حدربة. 19°. 31°.
-    الواحات البحرية. 20°. 28°.
-    الفرافرة. 22°. 26°
-    الدخلة. 21°. 28°
-    الخارجة. 22°. 28°.
-    الفيوم. 21° 27°
-    بنى سويف 22° 28°
-    المنيا. 23° 29°.
-    أسيوط. 22° 31°.
-    سوهاج. 23° 33°
-    قنا. 24° 33°
-    الأقصر. 23° 35°
-    إسنا. 23° 34°.
-    إدفو. 22°. 36°
-    أسوان. 24° 35°.
-    أبو سمبل 22°. 30°
-    الوادي الجديد. 22° 30 °

تحذيرات ونصائح الأرصاد

-    تجنب التخفيف المفاجئ للملابس نظرًا لانخفاض درجات الحرارة خلال الليل.  
-    توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الساحلية بسبب احتمالية سقوط الأمطار.  
-    متابعة تحديثات النشرات الجوية بشكل مستمر لمواكبة أي تغييرات في الحالة الجوية.  
-    الحذر من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والالتزام بتعليمات السلطات المختصة.  

ومع الساعات الأخيرة من فصل الشتاء، تعود الأجواء الباردة مؤقتًا مع نشاط للرياح وسقوط للأمطار في بعض المناطق، وسط توقعات بمزيد من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة. لذا، يُنصح الجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لهذه التغيرات الجوية المفاجئة.

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