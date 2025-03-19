مدير تعليم مطروح تكرم لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والمطبعة السرية

كرمت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح رئيس وأعضاء لجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وكذلك رئيس وأعضاء المطبعة السرية بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام تعليم مطروح

وحضر الاحتفال إسماعيل جاتو وكيل المديرية وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد عبد البصير وكيل اللجنة.

وأعربت وكيل الوزارة عن شكرها وتقديرها لفريق العمل بالمطبعة السرية ورئيس وأعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية مثمنة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية والتحلي بالمصداقية والأمانة المهنية مما كان له عظيم الأثر في تحقيق منظومة امتحانية نموذجية متكاملة الأركان أشادت بها قيادات الوزارة والمحافظة والاوساط الشعبية وأولياء الأمور والمتابعين للمنظومة التربوية.

من ناحية اخرى قامت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بزيارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بحضور وهشام جميعي مدير إدارة الضبعة وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين ومسعد بدوي وكيل الإدارة التعليمية والأستاذ أحمد فتحى مدير المدرسة.

بدأت وكيل الوزارة زيارتها بعقد اجتماع مع مسئولي المدرسة النووية أوضحت خلاله سبل العمل علي تحسين وجودة العملية التعليمية داخل المدرسة والاهتمام بما يقدم للطالب داخل الفصول الدراسية ثم تفقدت صالة الألعاب الرياضية والمعامل الإلكترونية المتطورة مؤكدة ضرورة مشاركة الطلاب بالأنشطة الرياضية وتحقيق أقصي استفادة من التقنيات العالية بالمعامل ثم تابعت شرحا وافياً من الطالب أحمد محمد صلاح بالفرقة الثالثة بمشروع علمي لنظام الرى التلقائى الذكي كذلك تابعت شرح كيفية إستخدام الطب الجينومي لعلاج الامراض التي ليس لها علاج (التوحد) من الطالبين عادل أحمد وجاسر علي بالفرقة الرابعة مشيدة بالنوابغ الطلابية بالمدرسة النووية واستمرار تشريفهم لمحافظة مطروح علي مستوي الجمهورية بالمسابقات العلمية والمعرفية المتنوعة .

و تفقدت قاعة الطعام بالمدرسة متابعا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء وخلال الإفطار تبادلت مدير المديرية مع أبنائها طلاب المدرسة أطراف الحديث حول جودة الوجبات الغذائية.

وأكدت وكيل الوزارة للطلاب خلال اللقاء على ضرورة الإلتزام بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية، مؤكداً أن مصر تعقد علي طلاب النووية آمالاً كبيرة لأنهم يعدون ثروة علمية قومية لتحقيق النهضة العلمية المأمولة في المستقبل بسواعدهم القوية وعقولهم الواعية وقلوبهم العاشقة لوطننا الغالي مصر.