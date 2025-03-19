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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2025

الام المثالية الاولى بمطروح
الام المثالية الاولى بمطروح
ايمن محمود

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للأمهات المثاليات لمحافظة مطروح وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عن نتيجة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2025.

وأكد  المحافظ على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتي ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم فى بناء وتنمية الوطن، موجها تحية تقدير واحترام وإعزاز لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دار السلام حسين مديرة التضامن الإجتماعي بالمحافظة أن اللجنة راعت جميع المعايير والشروط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي فى إختيار الأم المثالية لهذا العام من الطلبات المقدمة للمديرية خلال فترة التقديم للمسابقة مشيرة أن الأمهات المثاليات بمحافظة مطروح لهذا العام هم:

السيدة وفاء عبد القادر حسن الأم المثالية الأولى على المحافظة والسيدة نادية ربيع فرغلى الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة والسيدة دلال عبده مصطفى الثالثة على مستوى المحافظة والسيدة زينب عبد الجواد محمد الأم المثالية الأولى على مركز مرسى مطروح والسيدة فاطمة محمد عبد الفتاح الأم المثالية على مركز برانى والسيدة عطيات عبد اللطيف عطية الأم المثالية على مركز السلوم والسيدة هدية محمد محمد سليمان الأم المثالية على مركز الحمام والسيدة أمل موسى إبراهيم الأم المثالية على مركز الضبعة والسيدة إفراج حسن عبد المحسن الأم المثالية لأبناء من ذوى الهمم والسيدة إنتصار فرج محمد الأم المثالية البديلة لأخ متوفى.

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق قامت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بزيارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بحضور وهشام جميعي مدير إدارة الضبعة وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين ومسعد بدوي وكيل الإدارة التعليمية والأستاذ أحمد فتحى مدير المدرسة.

بدأت وكيل الوزارة زيارتها بعقد اجتماع مع مسئولي المدرسة النووية أوضحت خلاله سبل العمل علي تحسين وجودة العملية التعليمية داخل المدرسة والاهتمام بما يقدم للطالب داخل الفصول الدراسية ثم تفقدت صالة الألعاب الرياضية والمعامل الإلكترونية المتطورة مؤكدة ضرورة مشاركة الطلاب بالأنشطة الرياضية وتحقيق أقصي استفادة من التقنيات العالية بالمعامل ثم تابعت شرحا وافياً من الطالب أحمد محمد صلاح بالفرقة الثالثة بمشروع علمي لنظام الرى التلقائى الذكي كذلك تابعت شرح كيفية إستخدام الطب الجينومي لعلاج الامراض التي ليس لها علاج (التوحد) من الطالبين عادل أحمد وجاسر علي بالفرقة الرابعة مشيدة بالنوابغ الطلابية بالمدرسة النووية واستمرار تشريفهم لمحافظة مطروح علي مستوي الجمهورية بالمسابقات العلمية والمعرفية المتنوعة .

ثم تفقدت قاعة الطعام بالمدرسة متابعا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء وخلال الإفطار تبادلت مدير المديرية مع أبنائها طلاب المدرسة أطراف الحديث حول جودة الوجبات الغذائية

وأكدت وكيل الوزارة للطلاب خلال اللقاء على ضرورة الإلتزام بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية مؤكداً أن مصر تعقد علي طلاب النووية آمالاً كبيرة لأنهم يعدون ثروة علمية قومية لتحقيق النهضة العلمية المأمولة في المستقبل بسواعدهم القوية وعقولهم الواعية وقلوبهم العاشقة لوطننا الغالي مصر .

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