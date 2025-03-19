أسعار شانجان CS95 موديل 2025 بالسعودية

كشفت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان CS95 موديل 2025 بالسعودية، وتنتمي CS95 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت شانجان CS95 للمرة الأولى في السوق الصيني في عام 2017، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، إم جي RX8، وجي أيه سي GS8، وبيستون T99 .

- مواصفات شانجان CS95 موديل 2025

تمتلك سيارة شانجان CS95 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بمظهر هجومي، وبها شبك أمامي واسع بتفاصيل كرومية أنيقة، وبها مصابيح أمامية LED، وبها ميزة التشغيل الأوتوماتيك لتوفير رؤية واضحة في مختلف الظروف، وبها خطوط انسيابية أنيقة، وبهنا مرايات جانبية كهربائية تدعم التعديل والطي، وبها إشارات انعطاف وإضاءة أرضية تحمل شعار شانجان، وبها جنوط رياضية من الألمنيوم مقاس 20 بوصة، وبها مصابيح LED خلفية متصلة بشريط ضوئي، وبها جناح خلفي مدمج يعزز الأداء الديناميكي، وبها مخارج عادم مزدوجة تضفي لمسة رياضية .

بالاضافة إلي ان سيارة شانجان CS95 موديل 2025 تحتوي أيضا علي، إمكانية تعديل مقاعد الصف الأول كهربائيًا لتوفير وضعيات جلوس مريحة، وبها شاشة معلومات ترفيهية مقاس 12 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها اتصال بالهواتف الذكية والتحكم في الوظائف الترفيهية بسهولة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة تعرض معلومات القيادة بوضوح .

ويوجد بـ سيارة شانجان CS95 موديل 2025 ، نظام تكييف أوتوماتيك ثلاثي المناطق، وبها فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، وبها إضاءة داخلية محيطية لتوفير أجواء أنيقة، وبها عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد تحتوي على أزرار تحكم بأنظمة الصوت والمكالمات .

- محرك شانجان CS95 موديل 2025

تستمد سيارة شانجان CS95 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وينتج قوة 233 حصان، وعزم دوران 390 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ شانجان CS95 موديل 2025

تحتوي سيارة شانجان CS95 موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، وبها ثبات إلكتروني، وبها مكابح مانعة للانغلاق، وبها نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، ونظام تثبيت السرعة، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، وقراءة مسار الطريق، وتحذير الخروج و مساعد البقاء، وبها مراقبة المنطقة العمياء، والتحذير من التصادم الأمامي، وبها مكابح الطوارئ الذاتية، والتحذير من حركة المرور الخلفية i، وبها حساسات للركن، وكاميرات خارجية، وكاميرا 540 درجة .

- أسعار شانجان CS95 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS95 موديل 2025 تباع بسعر 112 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شانجان CS95 موديل 2025 تباع بسعر 121 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان CS95 موديل 2025 تباع بسعر 134 ألف ريال سعودي .

