سيارات كروس أوفر 2025 بالسوق المصرية

ينتشر داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توفيرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا أكسيد، وتويوتا أوربان كروز، وام جى وان، وسيات ارونا، وسوزوكى فرونكس.

- كيا أكسيد موديل 2025

كيا أكسيد موديل 2025

تستمد سيارة كيا أكسيد موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وتنتج قوة 160 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية.

الفئة الأولى من سيارة كيا أكسيد موديل 2025 تباع بالسوق المصرية بسعر مليون و399 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة كيا أكسيد موديل 2025 تباع بالسوق المصرية بسعر مليون و499 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة كيا أكسيد موديل 2025 تباع بالسوق المصرية بسعر مليون و599 ألف جنيه.

- تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تنقل قوة سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر.

الفئة الأولى من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بالسوق المصرية بسعر مليون و390 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بالسوق المصرية بسعر مليون و490 ألف جنيه.

- ام جى وان موديل 2025

ام جى وان موديل 2025

عزم دوران سيارة ام جى وان موديل 2025 يصل إلى 285 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لترا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 181 حصانا، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية.

الفئة الأولى من سيارة ام جى وان موديل 2025 تباع بالسوق المصرية بسعر مليون و380 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2025 تباع بالسوق المصرية بسعر مليون و480 ألف جنيه.

- سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

قوة سيارة سيات ارونا موديل 2025 تصل إلى 115 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10 ثوانٍ، وتحتاج إلى 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر.

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2025 في سوق السيارات المصرية بفئة واحدة سعرها مليون و370 ألف جنيه.

- أوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة أوبل كورسا موديل 2025 تصل إلى 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 130 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كم/ساعة.

تأتى سيارة أوبل كورسا موديل 2025 في سوق السيارات المصرية بفئة واحدة سعرها مليون و280 ألف جنيه.