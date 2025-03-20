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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين بي ام دبليو X4 و بورشه ماكان 2025

بي ام دبليو X4 و بورشه ماكان 2025
بي ام دبليو X4 و بورشه ماكان 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو X4 و بورشه ماكان موديل 2025 المتوافرين بالسوق المصري .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X4 موديل 2025

بي ام دبليو X4 موديل 2025

زودت سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2025 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك بي ام دبليو X4 موديل 2025

بي ام دبليو X4 موديل 2025

تحصل سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وتنتج قوة 252 حاصن، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو X4 موديل 2025

بي ام دبليو X4 موديل 2025

تباع سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 100 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ بورشه ماكان موديل 2025

بورشه ماكان موديل 2025

تمتلك سيارة بورشه ماكان موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية .

- محرك بورشه ماكان موديل 2025

بورشه ماكان موديل 2025

عزم دوران سيارة بورشه ماكان موديل 2025 يصل إلي 550 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 75 لتر، وتحتاج إلي 9.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2900 سي سي تيربو، وتنتج قوة 440 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 272 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون في مدة 4.5 ثانية .

- أسعار بورشه ماكان موديل 2025

بورشه ماكان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بورشه ماكان موديل 2025 تباع بالسوق المصري للسيارات بسعر 4 مليون و 498 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بورشه ماكان موديل 2025 تباع بالسوق المصري للسيارات بسعر 4 مليون و 669 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بورشه ماكان موديل 2025 تباع بالسوق المصري للسيارات بسعر 5 مليون و 698 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بورشه ماكان موديل 2025 تباع بالسوق المصري للسيارات بسعر 6 مليون و 595 ألف جنيه .

الطرازات الجديدة موديل 2025 بي ام دبليو X4 موديل 2025 محرك بي ام دبليو X4 أسعار بي ام دبليو X4 بورشه ماكان موديل 2025

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