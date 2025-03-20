بوتين يوجه رسالة مهمة الي الرئيس السوري | ماذا فيها؟



وجه فلاديمير بوتين رسالة إلى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع أعرب فيها عن دعمه للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكد بوتين في رسالته إلى الشرع استعداد روسيا المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ان محادثات روسية أميركية في السعودية قد تجري في المستقبل القريب ربما مطلع الأسبوع المقبل

حول انتخاب رئيس جديد للجنة الأولمبية الدولية قال المتحدث باسم الكرملين : روسيا تأمل أن يسود مبدأ "الرياضة خارج السياسة"

وأضاف : بوتين يقبل الدعوة لزيارة تركيا لكن لم يتم الاتفاق على موعدها بعد

وتابع : الإشارات القادمة من بروكسل تتعلق بشكل رئيسي بخطط عسكرة أوروبا وليس بالتسوية السلمية

وأردف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: خلال الاتصالات المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة سيتم مناقشة تفاصيل الاستئناف المحتمل لمبادرة البحر الأسود التي بحثها بوتين وترامب

وزاد: لا يمكن أن تكون الاحتجاجات في تركيا سببًا للحديث بين بوتين وأردوغان فهذا شأن سيادي تركي

وواصل : موسكو لم تتلق أي إشارات من بروكسل بشأن رغبتها في المشاركة في عملية التسوية في أوكرانيا بعد محادثة بوتين وترامب

وتابع : موسكو وواشنطن ستناقشان جوانب التسوية الأوكرانية في المحادثات المقبلة