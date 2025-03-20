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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتقديم صورة حقيقية عن المجتمع المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم وزارة الثقافة وعددًا من الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما.

وتشمل المجموعة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، والشركات المنتجة، وعلى رأسها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،إضافة إلى نخبة من أساتذة الجامعات، الكتاب، المؤلفين، المخرجين، والمتخصصين في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس. وتأتي هذهالخطوة في إطار وضع تصور علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية، بما يسهم في تقديم محتوى هادف وراقي.

وأكد مدبولي أن هذا القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية أن تعكس الأعمال الدرامية والإعلامية الواقع المصري الحقيقي، مع إبراز القيم الإيجابية في المجتمع.

 وأوضح أن ردود الأفعال الأخيرة أظهرت وجود فجوة بين بعض الأعمال الدرامية المقدمة في شهر رمضان وبين الصورة الحقيقية للمجتمع المصري، وهو ما استدعى ضرورة التحرك نحو تصحيح المسار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوجه الحالي لا يهدف إلى تقييد حرية الإبداع أو وضع قيود على الفكر الفني، بل يسعى إلى تحفيز صناع الدراما على تقديم محتوى إبداعي راقٍ يعكس قضايا المجتمع بصدق واحترافية. وشدد على ضرورة الالتزام بالثوابت الأخلاقية والحضارية في الأعمال الدرامية، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الوطني.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

المجلس الاعلى الاعلام المتحددة اسفاف دراما رمضان

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