توفيت بعد صراعها مع المرض .. من هي خبيرة الموضة غدير العجباني ؟

توفيت خبيرة الموضة والأكاديمية الدكتورة غدير العجباني، بعد معاناة مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها غدًا الجمعة عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

من هي غدير العجباني؟

وبرز اسم الدكتورة غدير العجباني كواحدة من الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة والاستشارات الأكاديمية، حيث كانت تجمع بين الخبرة العملية والرؤية الأكاديمية، مما جعلها من الأسماء اللامعة في المجال.

ومن أبرز المعلومات التي لا يعرفها البعض عن خبيرة الموضة غدير الجباني:

ـ حاصلة على درجة الدكتوراه بمنهجية بحثية متطورة.

ـ مستشارة في مجال الموضة، حيث قدمت استشارات لمؤسسات وأفراد في هذا القطاع.

من هي غدير العجباني؟

ـ شغلت منصب مرشدة استراتيجية في برنامج AUC LMP التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ـ عملت كمحاضِرة في جامعة نيو جيزة، بالإضافة إلى كونها ممارِسة أكاديمية في الجامعة البريطانية في مصر، ما يعكس اهتمامها بتطوير الأجيال الجديدة من المتخصصين.

ـ دمجت بين الجانب الأكاديمي والخبرة العملية في عالم الأزياء، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في المجال.

من هي غدير العجباني؟



وفاة غدير العجباني وصلاة الجنازة

أعلن عمر مدكور، صديق الراحلة، عن وفاتها عبر حسابه على فيسبوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. غدير العجباني في ذمة الله في ليلة القدر. إنسانة استثنائية، حبيبة الكل، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك."

وكان قد ناشد في وقت سابق بالدعاء لها، كاشفًا عن تدهور حالتها الصحية داخل العناية المركزة، داعيًا الله أن ينجيها من أجل أطفالها

صور هدير العجباني

من هي غدير العجباني؟

من هي غدير العجباني؟