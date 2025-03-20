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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سلاف فواخرجي: كلام أحمد الشرع عاقل وموزون وصداقتي مع أسماء الأسد غير حقيقية

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
محمد القاضي

علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على تولى أحمد الشرع مسؤولية الادارة الانتقالية في سوريا، قائلة: "نتمنى ربنا يبعت الخير على أيده للبلد وكل ما نطلبه الأمان للناس وفي ناس تتوسم فيه خيرا وفي ناس لا تتوسم، لكن أتمنى الخير للبلد وكلامه على الشاشات عاقل وموزون ونتمنى يكون حقيقي وفي كلام معتدل".

ونفت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، وجود صداقة بينها وبين أسماء الأسد، قائلة: "لم أكن مقربة من أسماء الأسد وأنا فنانة من ضمن الفنانين واكيد بيبقى في جنبنا مثقفين وتجار ورجال دولة"، مشيرة إلى أنها تحب تقديم السير الذاتية لكن لا تتوقع تجسيد دور اسماء الأسد لعدم وجود قرب في الشبه.

وردت سلاف فواخرجي، على سبب وجودها في مصر، "جئت على مصر لأنها أم الدنيا وهي آمنة وأنا لم اهرب من سوريا والحقيقة خفت في لحظات الفوضى الأولى لكن لم اهرب من سوريا ممكن ارجع في أي وقت، وأكيد الفوضى بتخوف وخفت على ابني واتمنى زوالها قريبا وطول الوقت أتلقى رسائل تهديد".

سلاف فواخرجي الفنانة السورية سلاف فواخرجي أحمد الشرع الأسد

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