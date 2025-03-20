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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سلاف فواخرجي تكشف مفاجأة عن ديانتها..وتؤكد: مصر احتضنتني وسأعود لسوريا

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
محمد القاضي

أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، أن سؤال ديانتها يشغل بال الكثيرين رغم أنها ترى أنه لا يفيد أحد من الناس، قائلة: "أنا اتكلم عن محبة ووطن وديني الحب وسوريا وانتمائي لبلدي وأنا مسلمة"، وتساءلت: "ليه هذا الموضوع؟ وأنا أعيد بكل الأعياد".

وأضافت سلاف فواخرجي، خلال لقاءها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن الأديان تدعوا للحب وهي تحب العيد بشكل عام والعيد فرح، متابعة: "نتعرض للتكفير إذا عيادنا ومن يدعون أنهم أوصياء الله على الارض دائما يكفرونا وأقول لهم في رب يحاسبنا".

وأوضحت سلاف فواخرجي، أن الذباب الالكتروني هو الذي يروج للفتاوي والكلام المتطرف والدين الاسلامي برئ من هذا، معقبة: "هذا الحضيض وصلنا له والدين الاسلامي اجمل من هذه الفتاوي المتطرفة"، كما أكدت أن مصر احتضنتهم وستعود لسوريا لأنها بلدها ولم تقتل أو تسرق أحد.

سلاف فواخرجي الفنانة السورية سلاف فواخرجي مصر

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