بعد سقوط سقف.. إخلاء سكان عقار في بولاق أبو العلا

سقطت أجزاء من عقار مكون من طابقين بمنطقة بولاق ابو العلا في القاهرة، بدون إصابات أو خسائر بشرية.

انهيار أجزاء من عقار في بولاق أبو العلا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط أجزاء من عقار في منطقة بولاق ابو العلا وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن العقار مكون من طابقين ويقطن به أسرتين، وسقط منه سقف في شقة بالطابق الثاني.

تم إخلاء العقار من الأسرتين وشكلت أجهزة المحافظة لجنة هندسية لفحصه وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.