لافا تزلزل الأسواق بساعة ذكية رخيصة الثمن.. سعر ومواصفات

قدمت العلامة التجارية لافا Lava، ساعة ذكية جديدة تحت اسم Prowatch V1، والتي تم تصميمها خصيصا للمستخدمين الشباب، حيث تتميز بتصميم عصري وميزات تتبع الصحة المتقدمة.

سعر ومواصفات ساعة لافا Lava Prowatch V1

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتوفر ساعة لافا Prowatch V1 في خيارات ألوان متعددة تشمل حزام سيليكون باللون الأسود، والأزرق، والأخضر النعناعي، مقابل سعر 28 دولار .

تتميز ساعة لافا Prowatch V1 بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 1.85 بوصة بدقة عالية تبلغ 390 × 450 بكسل، تتمتع بتصميم مثمن ومحمي بزجاج Corning Gorilla Glass 3 لضمان المتانة.

ومن مزايا الصحة واللياقة، تم تجهيز الساعة بمستشعر VC9213 PPG عالي الدقة ويدعم أكثر من 110 وضع رياضي.

ساعة لافا Prowatch V1

يتم تشغيل الساعة الذكية بواسطة مجموعة شرائح Realtek 8773 وتدعم الاتصال بهواتف أندرويد عبر تقنية Bluetooth V5.3، لتمكين تجربة استخدام سلسلة، كما يعزز محرك الرسوم المتحركة GPU 2.5D الانتقالات السلسلة للواجهة.

بينما يوفر نظام تحديد المواقع GPS دقة في تتبع الأنشطة الخارجية، وبفضل تصنيف IP68 مقاومة تضمن الساعة مقاومة الماء والغبار، مما يجعلها مثالية للاستخدام في جميع الظروف.

ومؤخرا، قامت لافا بتوسيع سلسلة Yuva مع إطلاق هاتف Yuva Smart، بعد نجاح هاتف Yuva 2 5G، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر 2024.

يجمع هاتف لافا Yuva Smart بين الميزات الأساسية مثل البطارية طويلة الأمد والكاميرات المزدوجة بسعر معقول.

ويتميز هاتف Yuva Smart بشاشة يبلغ قياسها 6.75 بوصة، بجودة عرض HD+ بدقة 720 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، مما يوفر تجربة عرض سلسة وغامرة.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجابكسل مع فلاش LED وكاميرا أمامية 5 ميجابكسل مع فلاش الشاشة.

ويتم تشغيل الجهاز بمعالج Unisoc 9863A، تشمل النقاط البارزة الأخرى بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع، وتصميم لامع متوفر بخيارات ألوان اللون الأزرق والأبيض، تشمل ميزات الأمان مستشعر بصمة مثبت على الجانبين وفتح الوجه، تقدم لافا أيضا تحديثات أمان منتظمة لضمان تجربة مستخدم آمنة وموثوقة.