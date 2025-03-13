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تسريب مبكر يكشف عن ساعة هواوي Watch 5 مع دعم eSIM
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب مبكر يكشف عن ساعة هواوي Watch 5 مع دعم eSIM

هواوي Watch 5
هواوي Watch 5
شيماء عبد المنعم

قامت شركة هواوي Huawei، بتسجيل ثلاث ساعات ذكية جديدة في موقع شهادة CQC، مما يشير إلى قرب إطلاق مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء في النصف الأول من عام 2025، والتي من المحتمل توافرها عالميا.

وفقا للبيانات المدرجة في قوائم CQC، تحتوي الساعات الذكية الجديدة من هواوي على أرقام طراز Sya-B19 و Sya-B19b و Sya-B29.، وجميعها حصلت على الشهادة الصينية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الساعات ستدعم ميزات تخزين الصوت وتشغيلها، وفي الوقت نفسه، لن تتميز هذه النماذج بشاحن ولكن قاعدة شحن مغناطيسية في الأسفل. قد تتطلب قوة 10 أو 5 وات.

كما أدرجت هواوي مؤخرا نموذج Watch 5 Standard للحصول على شهادة TDRA، من المتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الثاني من هذا العام مع Maextro S800.

وظهرت ثلاث أدوات معصم أخرى عبر الإنترنت، مما يلمح إلى إطلاقهم الوشيك، تكشف التفاصيل كذلك أن هذه النماذج ستنتمي على الأرجح إلى سلسلة هواوي GT أو Fit و Watch Buds أو The Ultimate Series وليس التشكيلة الرقمية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة من المحتمل أن تقوم هواوي بترقية طرز Fit و Leatimate Classions إلى نماذج جديدة، وبالتالي، يمكن أن تكون النماذج المذكورة أعلاه من أحد هذه السلاسل.

في العام الماضي، قدمت شركة هواوي إصدارات جديدة من Watch Ultimate Editions، و Watch GT 5، و Watch Fit 3، ومن المتوقع هذا العام أن تشهد الشركة إطلاق الجيل التالي أو إصدار نهائي جديد يمكن ارتداؤه إلى جانب السلسلة الرقمية الخامسة.

تسريب مبكر يكشف عن ساعة هواوي Watch 5 مع دعم eSIM

تستعد شركة هواوي للعودة إلى سلسلة الساعات الذكية الخاصة بها بعد غياب طويل، للتذكير، قدمت الشركة ساعة Watch 4 وWatch 4 Pro في يونيو 2023 مع معالجات Snapdragon W5 Gen 1، ومنذ ذلك الحين، ركزت على إطلاق ساعات ذكية أخرى مثل سلسلة Watch GT، بما في ذلك Watch GT 5 وWatch GT 5 Pro العام الماضي.

في الوقت الحالي، كشفت التسريبات المبكرة أن ساعة هواوي Huawei Watch 5، تم الموافقة على الساعة الذكية مؤخرا من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) في الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أنه من المتوقع أن تحصل الساعة على إصدار عالمي في وقت لاحق.

فيما يتعلق بتصميم الساعة، فإنه لا يزال غير معروف حاليا، ولكن من خلال إدراج الساعة في قاعدة بيانات TDRA، من المحتمل أن تدعم Huawei Watch 5 وظيفة eSIM. 

وهذا ليس جديدا على ساعات هواوي، بالنظر إلى أن Watch 4 وWatch 4 Pro قدما أيضا دعما لهذه التقنية الخلوية، ومن المتوقع أن تظهر مزيد من التفاصيل حول Huawei Watch 5 في الأسابيع المقبلة، مع احتمال إطلاقها أولا في الصين قبل وصولها إلى الأسواق العالمية.

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