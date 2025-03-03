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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تسحب البساط من آبل.. بأقوى هاتف قابل للطي

هاتف قابل للطي
هاتف قابل للطي
لمياء الياسين

من المرجح أن تكشف شركة هواوي عن هاتفها القابل للطي Pocket 3 هذا الشهر، لكن موعد الإطلاق الدقيق لا يزال غير معلوم. وفي المقابل، ظهرت العديد من التسريبات حول الجدول الزمني المحتمل لإطلاق الهاتف الذكي القابل للطي الصغير القادم.

وفقا لموقع "huaweicentral" من المتوقع أن يتم إطلاق Pocket 3 في 18 مارس. وتوقعت التسريبات أن تستضيف هواوي مؤتمرًا صحفيًا للهاتف الجديد في منتصف مارس. وقد تكشف الشركة عن بعض المنتجات الآخرى في هذا التاريخ.

أشارت التسريبات إلى أن موعد إطلاق هاتف Huawei Pocket 3 قد يقع بين الخامس عشر والعشرين من هذا الشهر. وربما يبدو الثامن عشر من مارس خيارًا مناسبًا بعد إطلاق الشركة لمنتجاتها السابقة.

هاتف قابل للطي

موعد إطلاق هاتف Huawei Pocket 3

صرح مسؤول كبير في شركة هواوي أن الهاتف الذكي سيتم اطلاقه  خلال هذا الشهر  و بسعر معقول وسيعرض تصميمًا ساحرًا وبإمكانيات غير عادية.

ورغم أن المدير التنفيذي لم يكشف عن اسم الهاتف، إلا أن العديد من المحللين توقعوا أنه سيكون Pocket 3 القابل للطي. ومن المرجح أن يتميز طراز Flip-Flop بمظهر أصغر وأخف وزنًا وفريدًا من نوعه مقارنة بالإصدارات السابقة وقد يكون أبرز ما يميزه هو شاشة الغطاء.
قد يتميز Pocket 3 أيضًا بترقيات تصوير جديدة مقارنة بالطراز السابق. قد يحتوي على كاميرا متعددة الأطياف من Mate 70 للحصول على دقة ألوان ولقطات أكثر حيوية في كل نقرة. 

شركة هواوي الهاتف الذكي مؤتمرًا صحفيًا هاتف Huawei Pocket 3

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